台中市沙鹿區1對姊弟同日輕生喪命，家屬為求鄉里平安今天晚間7時30分至9時30分將舉辦送煞儀式「送肉粽」，臉書社團發布行經時間及路線，呼籲民眾迴避。豈料，訊息引發民眾恐慌，當地麗水里長陳耀墩今天表示，經協調後，路線調整到人煙較稀少的龍昌路前往出海口，希望降低民眾不安。

據了解，沙鹿區有1對姊弟同日輕生身亡，民間有送走造成輕生煞氣，的「送肉粽」習俗，將煞氣送出海，以免危及民間。網路臉書社團《沙鹿之美》昨天有網友發文指出，5月2日晚上7時30分至9時30時，將進行送肉粽儀式，公布路線將由沙鹿區四平街、沙田路、向上路、西濱、臨港東路，途經順福宮牌樓，再往麗水港出海口，提醒民眾盡量迴避。

「送肉粽」消息傳出引發民眾憂心，民眾在該時段及路線區域仍活動頻繁，麗水里長陳耀墩緊急與禮儀社協商調整路線，不經福順宮牌樓，變更路線到人煙較稀少的龍昌路（火力發電廠前），再前往出海口。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )