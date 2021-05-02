行政院長蘇貞昌。（資料照片）

民進黨台北市議員王世堅。（資料照片）

松山分局、北投分局近日引發爭議事件，重創警察士氣，行政院長蘇貞昌表示，如果做不好，全國民眾眾目睽睽，難接受之時，自然要要制止不好的，並且要信賞必罰。台北市長柯文哲同日在臉書貼出親手換燈泡的照片，被解讀為希望換掉「電火球」蘇貞昌當行政院長；民進黨台北市議員王世堅則嗆柯文哲：「夠種好啊，那你到行政院去抗議！」

對於松山分局、北投分局事件重創警察士氣，蘇貞昌1日接受媒體聯訪時對此表示，治安是全國同胞最高的期待，也是最起碼的要求。

蘇貞昌表示，任何人不能為了自己和幫派利益來違背規範，警察身為執法者更要戒慎恐懼，絕不能有任何人沒有做好、機制沒有做好或是主管沒有做好，以至於破口，如果做不好，全國民眾眾目睽睽，難接受之時，自然要要制止不好的，並且要信賞必罰。

台北市長柯文哲同日上午回嗆，「那行政院長做不好，是不是也要換掉？」柯文哲舉例，果東法師說，看到生氣的東西，先說阿彌陀佛、我佛慈悲、「一、二、三」，再看怎麼一回事。做錯一定要處罰，這他知道，但要調查清楚，要程序正義。他也強調，現在開除這個開除那個，真的確定事實真相是你看到的嗎？都在做「政治表演」，真的很討厭。

柯文哲隨即於5月1日早上11：30在臉書貼出親手換燈泡的照片，並且「祝大家～勞動節快樂！」被外界解讀為在暗諷「電火球」蘇貞昌！

根據《TVBS》今（2）日報導，民進黨台北市議員王世堅嗆柯文哲：「夠種好啊，那你到行政院去抗議，你到行政院會去，要求行政院蘇院長應當負責任下台。」

民進黨台北市議員陳怡君也說：「太幼稚了一些，那他何必如此小心眼去放這樣子的照片，來做這樣子的影射呢。」

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(中時新聞網)