無奈受到疫情影響，拱手把主場優勢讓給台新夢想家的桃園領航猿，2日雖有絕殺機會出現，可惜施晉堯三分出手沒進，領航猿最後以91比93飲恨輸給地主夢想家，夢想家在季後挑戰賽拿到3勝2敗晉級，7日總冠軍賽的對手將是富邦勇士。

領航猿意外排出「新台灣人」戴維斯先發，也讓一開賽雙方陷入膠著，璞園不僅有戴維斯，施晉堯也在首節投進3顆三分球，可是隨著戴維斯退場休息，夢想家也靠杰倫、希克斯兩名洋將重新拉開，打完第1節，夢想家取得33比26領先。

第2節才打2分10秒，領航猿就有大麻煩，戴維斯被吹第3犯只好離場，沒想到夢想家不但沒趁機拉開，反而遭到關達祐、張耕淯兩人投進三分球，帶起領航猿8比0攻勢，甚至領先到5分，不過打完上半場，夢想家仍以47比46領先。

靠著杰倫、希克斯兩名洋將聯手，夢想家打完前3節，重新取得72比60大幅領先；但在最後4分44秒，拿到42分的杰倫犯滿畢業，領航猿也追到80比85緊張局面，甚至靠著林耀宗的上籃，打到最後3分11秒，雙方只剩1分差距。

打到最後1分25秒，施晉堯兩罰中1，領航猿仍以88比90落後，本季年度第六人沃克最後33秒抓住空檔機會，三分出手命中，但張耕淯也投進三分球，差距仍是兩分，最後一波球權仍在領航猿那邊，可惜施晉堯三分出手沒進落敗。

(中時 )