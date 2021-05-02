田文仲號召發起慈母宴，300育幼院童提前過母親節。（建華里長吳文欽提供／曹明正高雄傳真）

田文仲（左）和高雄市新興區建華里長吳文欽（中）發起「慈母宴」，獲得巿議員陳若翠（右）等人響應。（建華里長吳文欽提供／曹明正高雄傳真）

高雄市議會議長曾麗燕（前排左）出席慈母宴，並親切地把背包揹在小女孩身上。（建華里長吳文欽提供／曹明正高雄傳真）

田文仲號召發起慈母宴，300育幼院童提前過母親節。（建華里長吳文欽提供／曹明正高雄傳真）

給失親孩子一個不一樣的母親節，「我愛紅娘」資深節目主持人田文仲和高雄市新興區建華里長吳文欽與民間人士發起「慈母宴」，2日安排近300名兒童搭船遊高雄港，再享用滿滿愛心的美食，讓育幼院的孩子們滿載而歸。

慈母宴獲得高雄市議會議長曾麗燕、國民黨團總召童燕珍、市議員陳麗娜、陳若翠響應支持，高市府社會局也代表市長陳其邁發感謝狀給熱心公益贊助活動的建華里景盛社區發展協會、國林號開發公司、香蕉碼頭河邊餐廳、大港興公益協會、高雄市新聞傳播職業工會等單位。

許多孩童第1次搭船遊高雄港相當興奮，議長曾麗燕送給每位小朋友1個背包，還蹲下來如媽媽般，把背包揹在小女孩身上。她說這個社會是溫暖的，大家都很有愛心願去幫助別人。

建華里長吳文欽感謝默默又有愛心的老師帶著失依孩子在溫馨環境中成長，田文仲則謝謝高雄市一群愛心人士出錢出力，在母親節前夕，為失親孩子提前舉辦「慈母宴」，對從小失親，被安置在育幼院孩童來說，也能感受母愛親情。

落籍在高雄巿建華里的田文仲雖然傳出罹癌，但生性樂觀的他仍是活的很快樂，不僅經營餐廳，閒暇之餘還擔任社區巡守員，他說，從未把自己當成明星主持人，因為「只要把你的行業做好，對這個社會就有貢獻」。

(中時 )