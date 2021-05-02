股神巴菲特（Warren Buffett）和老搭檔芒格（Charlie Munger）在美東時間5月1日出席了旗下波克夏.海瑟威公司（Berkshire Hathaway）2021年度股東大會。巴菲特說，在自己先前列出的世界20家最有價值的公司中，中國企業占據了其中3席。如果放眼未來30年，他認為還有更多的中國企業會名列其中。

芒格在回答有關中國企業發展前景提問時表示：「我認為中國政府會讓企業蓬勃發展。」

在談及中國經濟時，芒格說，中國發生了顯著的變化，中國普通民眾的平均收入獲得了巨大的增長，他們讓8億人迅速擺脫了貧困。他繼續說道：「這是世界上從未發生過的事情。因此我要向中國人表達敬意，我認為他們會繼續讓人們掙錢。」芒格特別提到，自己很贊同中國人說過的一句話，「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓。」

在芒格發表這些言論時，坐在一旁的巴菲特也時不時笑著表示贊同，他稱讚中國已經取得的成就令人驚歎。

(旺報 )