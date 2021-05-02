藝人簡沛恩兩年前創立療癒系飲品店「必可蜜」，從原本的南港店、彰化店外，去年更進軍加盟展，還找來了姊妹淘方馨、王宇婕一同熱鬧站台。之後簡沛恩堅持慎選願意一起努力的加盟主，「創業真的要看個性和人格特質，以及有沒有跨出舒適圈的勇氣」，隨後在短短的6個月內順利展店6家店，包含高雄富民店、苗栗頭份店、新北永和店、微風信義店，以及五月份即將開幕的三峽店、板橋店，也許平均1個月展1家店的速度，在外人看來算是相當快速，但其實簡沛恩覺得並不快，她認為一步步慢慢來，踏實站穩腳步更重要。

簡沛恩感恩地說，謝謝所有辛苦的團隊夥伴，大家分工合作、各司其職，才能讓一切順利成行。但其實這個過程也相當不易，對品質相當要求的她，都會隨機到各店去喝飲品，對於新店的裝潢設計討論也都不缺席，且針對每一間分店所在地的不同而設計不同的風貌，讓每一家店都有屬於自己的特色，「像三峽就是網美店、板橋則是走文青風」，甚至在取餐處刻意印上「沒有人是必取，但餐點記得要取」的幽默的文字，讓人看了都會心一笑；此外，品牌也不斷推陳出新，不僅茶的品質要顧、配料也要有新花樣，在四款招牌珍珠之後，又推出四款經典茶凍，就是要滿足消費者的胃和心。

簡沛恩創立療癒系飲品店「必可蜜」展店快速。（必可蜜提供）

簡沛恩創立療癒系飲品店「必可蜜」展店快速。（必可蜜提供）

簡沛恩說自己每日都會看各店的業績，和夥伴檢討如何調整更好。新店剛開、遇到人手不足的時候，她也會二話不說地跳下去幫忙，從搬運原料、換零錢、製作飲品、運送印刷物等，都能親力親為，她也很喜歡在店內跟消費者聊天，「聽消費者分享喝完之後的療癒感受，也是療癒我自己的方式之一」，她透露杯子上印的「生活有點苦，必須加點蜜」，也是她的創意點子。

這幾年推掉許多戲劇邀約，外人看似可惜，但簡沛恩絲毫不後悔。雖然不在螢光幕前發光發熱，但仍然有許多專訪及演講找上她，希望她分享自己如何跳出舒適圈的創業心路歷程，用自己的自身經驗幫助且分享給更多人，簡沛恩也相當樂在其中。面對手搖飲料業競爭激烈，簡沛恩強調必可蜜「不是手搖飲料店」！原來是她當初創立必可蜜的初衷是希望成為一個生活的「充電站」，藉由好吃的食物讓大家「為自己充電」，未來還將融入更多特色下午茶、甜點，目前正在積極規劃中，希望在6月份可以問世，到時也將籌畫許多有趣的實體活動。

(中時 )