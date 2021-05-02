據《環球時報》(Global Times)報導，中國大陸與巴基斯坦合作的JF-17「雷電」戰鬥機(大陸稱為FC-1「梟龍」)，加掛著大陸最先進的霹靂10E短程空對空飛彈，這型飛彈也是殲20戰機的標準配備。

戰機世界(Fighterjets World)報導，網路論壇上流傳一張JF-17的原型機照片，表示第2架JF-17 Block III原型機已經開始試飛。照片最初是在4月27日於Airliners.net網站上發布，機身上還有編號「3001」，另外，原型機還攜帶著2枚霹靂10型PL-10E短程空對空飛彈（AAM），這是第1次看到JF-17裝備霹靂10E。

霹靂10是大陸最先進的短程飛彈，設定為殲20匿蹤戰鬥機的主要武裝之一，巴基斯坦還沒有取得，在此之前，巴基斯坦的JF-17裝備的是舊型的霹靂5飛彈。

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For the first time the first JF-17 Block 3 prototype was seen carrying PL-10E AAMs.



(Image by ISUR via https://t.co/JGw20nXhYE) pic.twitter.com/TGQ66BvxkO — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) April 27, 2021

飛彈設計師梁曉庚告訴記者，PL-10E是大陸製第4代飛彈，已列為世界上最先進之列，可與美國的AIM-9X相媲美。有著優秀的高偏軸與紅外線導引技術，極端的空氣動力學設計，沒有任何飛機，甚至匿蹤飛機都無法從PL-10逃脫。

JF-17 Block III的第1架原型機，在2019年12月於成都亮相，機身序號 3000。該型戰機有了更大的廣角抬頭顯示器，和多功能座艙顯示器，類似於殲20所使用的技術。此外，原本應用在殲-10C的紅外線預警系統，也會加裝在JF-17 Block III。

成都飛機的工程師說，他們很有信心，JF-17 Block III是世界最強大的輕型戰鬥機之一。

(中時新聞網)