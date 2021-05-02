中共海軍發言人5月2日披露，中共國產航母山東艦航母編隊日前在南海相關海域進行訓練，與先前在南海進行演訓的遼寧艦編隊相同，都屬於年度例行性訓練，「希望各界客觀、理性看待」。陸媒認為，解放軍在慶祝海軍節前後動作頻頻，近很可能上演「雙航母」訓練，讓遼寧艦與山東艦在南海同場亮相。

據《多維新聞》報導，稍早前中共軍方發言人曾披露遼寧艦也在號台灣周邊海域和南海相關海域出沒，還與輕鬆語氣稱「中國航母不是宅男，遠航必是常態」。隨即在5月2日由中共海軍發言人高秀成大校宣佈，日前中國海軍組織山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練。

他並且表示，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，完全正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和平穩定，希望外界客觀理性看待。今後，中共海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動。

報導指出，山東艦航母編隊2019年12月服役，2020年分別於5月至6月、9月份和12月份共計3次出海。近期，多家大陸官方媒體披露山東艦航母編隊內部情況，包括更多的艦載機殲-15，稱其以極快速度逐漸形成戰鬥力。

近期在4月23日中共慶祝海軍節前後，解放軍海軍動作頻頻。大陸國防部發言人吳謙評論遼寧艦航母編隊在台灣海峽和南海相關水域舉行例行訓練時還宣稱，中國海軍遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備效能，提升部隊履行使命任務的能力水準。

面對回答媒體詢問時，吳謙表示，中國航母不是「宅男」，遠航必是常態。

陸媒《直新聞》指出，近期大陸中央級媒體密集報導山東艦的諸多細節，並展示了海上航行和艦載機起降訓練等場景。還在官方公佈的視頻中首次曝光12架殲-15戰機排列甲板上的「全狀態」作戰訓練畫面，標誌著入列僅1年3個月的山東艦的戰鬥力已經快速生成。

大陸軍事專家杜文龍就此評論稱，憑藉著數量愈來愈多的航母，未來中共海軍將有不同的戰術選擇。在面對美軍挑釁時也有更充足的底氣，例如當美軍雙航母過來挑釁時，解放軍也可以派出雙航母與其進行海上對峙。

杜文龍指出，這個目標並不遙遠，中國海軍下餃子的速度已經向世界證明中國實現南北同時建造航母的設想是完全可行的。到時中共海軍將成為保衛祖國，抵制域外勢力的中堅力量。

(中時新聞網)