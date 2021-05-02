前網球國手陳迪近日和擔任基隆市議員的妹妹陳宜搭檔，準備挑戰今年新北全運會網球資格賽，兄妹倆平常也為推動網球運動不遺餘力，3年來陳迪更在基隆辦了6場相關活動，最新的努力是今天在基隆安樂球場開打的雞籠盃網球聯誼賽，透過聯誼賽輕鬆的氛圍，讓更多民眾愛上網球。

陳迪自從2018年雅加達亞運後，逐漸退下選手身份，在老家基隆培育基層，不但舉辦網球訓練營，也配合網協舉行訓練站賽事、自籌陳迪盃網球賽等，加上這次配合體育署「運動i台灣」計畫辦理的雞籠盃，幾乎每3到4個月就有一場網球活動。

「想做一點事情，這次（雞籠盃）也是之前的陳迪盃成果不錯，被基隆市政府看見，於是希望把比賽交給我們來辦。」陳迪這麼說，因為想帶動當地網球風氣，他辦了陳迪盃獲得肯定再接著辦活動，這樣的蝴蝶效應相當驚人。

接二連三看到有網球活動在基隆舉行，讓曾任議員的基隆市不動產開發商同業工會理事長鄭可熙，也加入贊助行列，提供雞籠盃網球賽經費作為冠、亞軍獎金，67歲的鄭可熙，更在去年開始學網球，「陳迪過去累積的名氣，使他可以爭取到不少外部資源，看到他一直拿資源回饋，自然就想一起響應。」

雞籠盃屬聯誼性質，採團體賽雙打制，年齡層涵蓋幼童到長青組，陳迪與陳宜計畫下場獻技，也替兩人全運會資格賽稍作暖身，公務繁忙的陳宜，前一次正規比賽，已是2015年全大運，陳迪則是兩年前就代表基隆參加桃園全運會，這次再度與妹妹搭擋，目標闖進會內賽。

全運會資格賽5月25日起在台北市網球中心舉行，結束資格賽賽事後，陳迪預計今年下半年還要再舉行一次雞籠盃，「主要讓參加的人都開心，我們就能一直爭取到資源來舉辦比賽。」

陳迪在雞籠盃網球賽揮汗奮戰。（陳迪提供）

陳宜在市議員公務繁忙之餘，最近也為了今年全運會網球資格賽，重拾球拍特訓。（陳迪提供）

(中時 )