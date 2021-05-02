一名網友在看YouTube影片時，突然跳出女星露點片讓他嚇到，仔細一看發現，竟然是日本已故男星志村健，在節目中和女星密切接觸，甚至直接掀衣摸胸還露點，讓他忍不住驚喊「尺度也太大了吧」。不料有內行網友直指「正常」，因為志村健是大咖，那個年代其實很多女星搶著給他吃豆腐。

原PO在網路論壇《PTT》表示，YouTube突然推薦他日本已故搞笑天王志村健的影片，他一看驚喊「節目尺度也太大了吧」，影片中可見，志村健與多名女星直接擁抱等身體接觸，影片播放到45秒的時候，志村健不但摸了女星的臀部，影片1:03秒的地方，志村健更直接掀起女星的上衣摸胸。

原PO看到後質疑「以前日本的節目尺度這麼大？」貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「以前小時候看到好害羞」、「讚喔，懂找」、「早期當男藝人好爽喔」、「我也被推薦這個影片」、「我今天也看到欸，笑死」、「好滑好嫩的感覺」、「這幾天演算法狂跑出來」、「真是一個美好的時代啊」。

有內行網友分析，以前這樣很正常，當年的日本演藝圈確實比現在還誇張，露點的部分會剪成「志村午夜秀」，現在4、50歲的女藝人，那時候上節目幾乎都要吃這套，以前那個年代，女星想要出頭、搶曝光機會就是要這麼拚，而且志村健超大咖，很多女星都搶著脫、搶著給他吃豆腐。

還有網友說，早期台灣電視節目沒那麼多規範時，只要過了晚上11、12點就常常可以看到血脈賁張的畫面，晚上10點以後的綜藝節目還有露底褲的，連第四台的豐胸廣告都沒有馬賽克，若現在這樣應該會馬上被公審，有網友感嘆「現在頂多只能開黃腔了」。

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怪叔叔成絕響/確診不到1周辭世！志村健搞笑48年人生謝幕

(中時新聞網)