陳文茜表示，典範人物不需要有偉大的身分、經歷和形象，只需要做到無私。（鄧博仁攝）

陳文茜認為，邱吉爾、戴高樂和羅斯福，都是帶有良知、並把國家看得比自己重要的人。（鄧博仁攝）

大難不死，在亂世裡尋找典範，資深媒體人陳文茜近年抗癌，與疾病共處，近期出版《文茜說世紀典範人物》一書，細說前英國首相邱吉爾、前法國總統戴高樂與前美國總統小羅斯福的故事，她表示，「在當代令人沮喪的政治表演裡，我們內心的沮喪，或許可以在他們的故事裡找到安慰，他們都是典範。」

陳文茜表示，「所謂的典範人物，不需要偉大身分、經歷和形象，只需要做到無私。」陳文茜表示，民主政治的問題在於，民眾需要謊言，需要聽甜蜜的話，她幽默形容：「像我年紀這麼大了，還需要人家叫我美女，人性就是有這種卑劣之處，喜歡集體性的甜蜜謊言，因此，良知顯得更為重要。」

陳文茜認為，邱吉爾、戴高樂和羅斯福，都是帶有良知、並把國家看得比自己重要的人，「例如，邱吉爾26歲時步入政壇，第一場演講，說出英國45年後必然面對的困境，以及一百年之後的殞落，他不媚俗地說出國家危機，獲得的不是掌聲，而是原本支持者的噓聲和罵聲。」

而戴高樂則是在二戰後，法國境內有許多復仇式的私刑審判，陳文茜表示，戴高樂不顧當下的主流意見，帶頭登高一呼，「他下令不能動用私刑，一切應該要回到法治，並請內閣發表一篇文章，寫著：『閉嘴！全法國人都是賣國賊。』告訴法國人，戰爭已經過去，不要再彼此清算了。」

此外，由於小羅斯福本身是小兒麻痺患者，陳文茜表示，他捐款協助研發小兒麻痺疫苗，上任後通過美國失業救助金補助，這些作為，都說明了良知。

陳文茜表示，在亂世裡應作一個有獨立思考能力的公民，「和瘋子保持距離，學會判斷謊言，聽見謊言時，左耳進、右耳出，聞風不動，是這年代需要的事情。」私下的陳文茜，還喜歡彈琴，聽古典音樂會，她表示，自小學琴，「我只要一彈琴，就像是進入冥想狀態，那是我和自己的世界。」

(中時 )