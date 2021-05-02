印度疫情失控恐5億人確診!大陸伸援手莫迪領情?

印度疫情近日開始失控大爆發，以每日新增30-40萬例確診的速度快速飆升，引起世界各國高度關注。而前駐紐西蘭大使介文汲認為，日前大陸外交部長王毅表態願意協助印度抗疫，應該是出自真心，希望印度能控制住疫情，並避免疫情擴散，同時他也指出，印度政府自我感覺良好，且對社會控制力度較弱，若無國際社會援助，面對疫情爆炸，印度政府恐束手無策。

介文汲1日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，若印度疫情失控，周邊國家首當其衝，所以疫情剛開始爆發時，王毅就召集印度周邊六個國家開會，而他判斷開會的原因，是要討論是大家如何結合起來，讓印度疫情不要擴散出來，因為這六個國家剛好把印度包起來。

介文汲指出，雖然中國大陸和印度有非常長的邊境，但人員很難越過兩國交界的喜馬拉雅山脈，可是印度和其他國家都有相對容易穿越的邊境，所以必須把印度的疫情控制在印度國內，從策略上來講，應該先把周邊防線像長城一樣鞏固好，加強這些國家的防堵意識。

介文汲認為，事實上大陸行有餘力的話，也會先幫這些國家堵起來，這是很重要的，因為疫情如果蔓延到東南亞或中東，影響就太大了，從地緣或經濟來看，這些地方對大陸非常重要，「我覺得這是一個很重要超前部署的階段」。

介文汲分析，目前王毅聯繫上印度當局，主要是要協助印度控制疫情，因為疫情不分人種、不分國家，若真的失控，鄰近國家首當其衝，「所以我覺得大陸是出於真心，希望印度政府拿出辦法控制住疫情」，這是人類社會共同的挑戰，大陸掌握這個原則，而大陸的考量中，政治成分很低，防疫成分非常高，這個措施是正確的，現在最重要的是疫情發生在哪裡，就要把它控制在那個地方不要擴散。

介文汲也說，印度政府自我感覺良好，但對印度社會的管控能力相當差，這時若沒有國際社會，若沒有其他能力比較高的國家協助，印度政府面對這個挑戰是束手無策。

(中時新聞網)