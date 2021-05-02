天母1處民宅的停車棚日前被人直擊，1輛要價1600多萬的「麥拉倫720s」車頂上竟曬著1床大棉被，棉被完整攤平在跑車上，幾乎全覆蓋車頂，讓目擊人笑說「這叫樸實無華的人生」；不過另名當地網友則說看過另輛跑車上曬著2件棉被，說「他的曬衣桿還不止一個」，有趣照片意外曝光天母住戶讓網友望塵莫及的「獨特」生活方式。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前在台北市天母一帶的民宅停車場內，發現1輛超跑「麥拉倫720S」竟被屋主充當曬衣服的竹竿曬起棉被，只見印有小花圖案的雙人棉被直接攤平在車輛頂部，幾乎將整輛車蓋住，僅剩車體前後，讓他發文笑說「這叫樸實無華的人生，天母居大不易，曬衣服都只好將就點放在車上，我家只能曬竹竿上。」

1名網友在留言處貼出另張照片，照片中疑似是同款麥拉倫跑車，該跑車上則掛著2件大型被褥，該網友則笑說「他的曬衣桿還不止一個」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友則笑說這是有錢人的任性，也有1名網友在留言處貼出另張照片，照片中疑似是同款麥拉倫跑車，該跑車上則掛著2件大型被褥，該網友則笑說「他的曬衣桿還不止一個」，笑原PO的照片已經被比下去；其他網友則說「引擎發動很快就乾了」、「麥哲倫曬衣架」、「那是防曬而已，不是曬被子」、「這個應該是拿來當車罩吧，我家對面也是這樣用」、「搞不好他真的買來曬衣服的」。

臉書「爆怨2公社」上先前也有網友PO出照片，1輛海神（瑪莎拉蒂）的車頂被用來「曬蘿蔔乾」，車頂與引擎蓋都鋪滿新鮮蘿蔔。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

高級跑車不只拿來做曬衣架，臉書「爆怨2公社」上先前也有網友PO出照片，1輛海神（瑪莎拉蒂）的車頂被用來「曬蘿蔔乾」，車頂與引擎蓋都鋪滿新鮮蘿蔔，原PO也忍不住直呼「多麼樸實無華的有錢人生活」。

(中時新聞網)