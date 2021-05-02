台南市長黃偉哲（右二）關心六甲地方產業發展。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市六甲落羽松今年初吸引逾31萬人次造訪，提升商圈營業額約4成，台南市政府近2年投入5億9000萬元在地方基礎建設。六甲區公所表示，未來將以觀光產業發展為主軸，續辦落羽松賞紅活動，並串聯在地景點和產業，讓六甲躍升成幸福宜居的好所在。

六甲區擁有山林農牧，是具備生產、生活和生態的「三生共榮」宜居小鎮，六甲區公所2日向市長黃偉哲簡報區政建設成果，市議員尤榮智、吳通龍及陳秋宏也到場關心。

台南市六甲區擁有山林農牧。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

六甲區長陳啟榮說明，在建設工程方面，六甲西側外環道工程耗資4.4億元，以建構六甲和官田之間的完整交通路網，讓居民往返國道更加便捷；而災後復建工程與區排整治等水利工程則投入4765萬元經費。

另外，台南火鶴花最大產區就在六甲，每年產量可達380萬支，主要外銷日本、新加坡、澳大利亞等國家；漁產方面，區內也出產通過國際ASC認證的台灣鯛及越光米等，均深受國際市場肯定。

台南市六甲區擁有山林農牧。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

區公所指出，未來將以觀光產業發展為主軸，跨業串聯文創、農業等地方特色產業，行銷地方美食及古建築景點，建構新型態的產業鏈，讓區政如同盛產的火鶴花一樣火紅熱情，溫暖市民。

(中時 )