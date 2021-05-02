中職祕書長楊清瓏（左起）、北市聯合醫院和平院區副院長陳重榮、6搶1奧運棒球最終資格賽中華隊總教練洪一中。（劉宗龍攝）

為了6月中旬即將開打的6搶1奧運棒球最終資格賽，今天在中職賽後安排有意願注射的教練團、球員注射COVID-19疫苗，共有20人前來接種，中華隊總教練洪一中身先士卒，呼籲球員們盡量可以來接種疫苗。

洪一中在今年官辦熱身賽開打前因肺部結節動手術，3月底時還曾因發燒住院一段時間，「原本我自己還有點擔心，因為之前我有發燒住院，但副院長（陳崇榮）掛保證，施打應該沒關係，所以後來也不那麼緊張。」

近日中職球員多半表態因為擔心副作用而沒有意願接種，洪總在今天注射第一劑疫苗後也現身呼籲，希望大家能夠盡量來接種。

洪一中說：「這段時間選手還在比賽，所以我們（教練團）先來注射，看感覺怎樣再來跟選手分享，我回去也會跟選手說，還是疫苗打起來會比較安心。」

會鼓勵大家前來施打疫苗，洪一中認為是居安思危，因為現在台灣疫情在全球來說是相對安全的地方，所以大家覺得是否接種還不是那麼重要，「很多醫護人員都掛保證，打這個不會有事，很多同事、記者也都有打，情況都還好，你看到國外疫情可能會嚇死，像現在印度疫情那麼嚴重，想打還不一定能打。」

洪一中也分享剛剛接種疫苗的過程與反應，他笑著說：「剛剛幫我打針的醫護人員技術太好了，我一點感覺也沒有，現在身體也沒感覺到異樣，副座剛剛也有交代清楚，回去該做什麼預防，有任何狀況隨時保持聯繫。」

(中時 )