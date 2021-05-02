黃子佼（佼佼）和趙岱新主持全新音樂節目《＃T-POP》2日進行首錄，首集來賓邀請出道30年鮮少上節目的歌手萬芳，以及新生代偶像「五堅情」邱鋒澤、陳零九、小賴、偉晉與婁峻碩，5人錄影結束後受訪，日前被旗下藝人兼女友采子劈腿的邱鋒澤，日前被拍到喝酒療傷，他今天燦笑露面，表示心情平復了不少，也已經發洩過了，現在重心都放在工作上，專心準備和陳零九在8日將舉辦的演唱會。

邱鋒澤也坦言已經取消追蹤采子IG，解約後采子也無主動再和他聯絡，采子劈腿對象何孟遠1日再發文指控元元和陳敬宣「假面閨蜜、當飯局妹」，他也未再多去關注。至於是否已能接受新對象？一旁陳零九立刻替兄弟擋駕「太快了啦，讓他好好單身一下！」小賴也馬上跳出喊「我陪你」，邱鋒澤吐槽：「誰要你陪啦！」也不忘為自己6月2日的演唱會催票，向粉絲喊話「來陪我一下」。

陳零九近日也挨轟在錄《娛百》「狼人殺」時不敬業，他坦言「確實有碰到瓶頸，一直都有跟製作單位討論」，那會不會覺得被要求退出很委屈？陳零九苦笑說：「合約還在啦，我會繼續調整狀況，不管網友認不認同，我對得起自己就好。」而播出電視台八大也回應：「留言我們都看到了，也接收到大家的心情，對於你們的建議，我們會虛心接受，同時也會調整與改善。」

(中時 )