「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）於昨（1日）召開年度股東會，會上談及去年減持科技公司蘋果（Apple）的股票，巴菲特坦言「可能是個錯誤」；另外還在會上大讚蘋果CEO庫克是一位很棒的管理者，將蘋果管理的很好。

波克夏去年受股市大跌的影響，淨虧損達497.5億美元；然而波克夏昨日在年度股東會上公布首季營運概況，營收為70.18億美元，較去年同期58.71億美元成長約20%，淨利潤總計為117.1億美元，扭轉其去年的頹勢。

綜合外媒報導，巴菲特於會上談到其出售蘋果部分持股時，坦言「去年賣出了一些股票，但這可能是個錯誤的決定」，作為巴菲特長期合作夥伴的波克夏海瑟威副董事孟格（Charlie Munger）也認為，減持蘋果股票也是個錯誤決定。

據波克夏先前公布，去年第四季減持蘋果股票至約莫8.87億股，價值約1210億美元，不過目前來看，蘋果仍然是波克夏持股最多的公司；從2016年至2018年投資350億美元以來，巴菲特在蘋果上投入的資金已增加近3倍。

除此之外，巴菲特還稱讚蘋果CEO庫克（Tim Cook）是位非常優秀的管理者，將蘋果從上到下管理的井然有序；巴菲特認為，雖然庫克在創意方面沒有像蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）這般出色，但就管理層面來說，賈伯斯或也無法做到如庫克這般。

(中時新聞網)