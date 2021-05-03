大陸五一連假（5月1日到5日）期間引爆消費出遊熱潮，車市有望同步受惠。在剛落幕的上海車展中有逾120款新車發表，江蘇省溧陽市接著展開2021年新能源汽車下鄉活動，在此背景下，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）副總工程師許海東最新預測，五一期間，汽車市場應該會迎來一波銷量小高峰。

2021年以來大陸車市受到2020年同期因疫情波及導致產銷基數水準較低，以及目前市場需求仍在恢復影響，呈現強勁復甦。2021年1至3月，汽車產銷量分別為635.2萬輛、648.4萬輛，分別年增81.7％、75.6％。

值得注意的是，在官方政策帶動下，再加上購車補貼與讓利，使五一連假成為買車的「特惠時段」。許海東預計，五一期間，汽車銷售應該會出現一個小高峰，但由於2020年5月份加上受疫情影響滯後的購車消費、基數較高，2021年銷量可能與2019年（2,576.9萬輛）接近。

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