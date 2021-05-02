民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案，風暴愈演愈烈，從治安、警紀事件，延燒成派系鬥爭，重創民進黨形象。對此，親綠媒體人吳子嘉表示，民進黨台北市黨部主委吳怡農不會處理事情，傻在那裡，被打掛了，下一任台北市長參選的必定是陳時中，但陳時中也不樂觀！

民進黨台北市黨部評議委員會，昨（1）日召開臨時會議，會議通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍。對此，主委吳怡農表示，接下來的重點將放在如何避免此類的事情再次發生，他將提出3點改革方向，做為改革的契機。

吳怡農今（2日）一早在臉書發文表示，昨（1日）晚，前評委會召集人趙映光請辭，他召開臨時評委會，遞補評委，並選出新的召集人，趙映光也同時替趙介佑向評委會遞交切結書，放棄「處分前三日收到通知」的抗辯及相關追訴權。收到這個文件後，評委會全員一致通過：完成程序，將趙介佑開除黨籍。

事發的第一時間，吳怡農強調，29日周四召開臨時執委會時，就一致決議要開除趙介佑，但民進黨是民主政黨，開除黨員黨籍也必須依照程序。昨晚，所有人都樂見趙介佑放棄抗辯權，讓除名程序儘早生效，吳坦言，「我們處理的速度可能沒有許多同志期待的這麼快，讓大家憂心了」。

不過，對此，親綠媒體人吳子嘉今（2）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，民進黨台北市黨部主委吳怡農不會處理事情，傻在那裡，被打掛了，下一任台北市長參選的必定是陳時中，但陳時中也不樂觀！

(中時新聞網)