立委蔣萬安被外界認為是國民黨在2022年競選台北市長的有力人選，而他近來也著手籌畫「跨領域創新協會」，此舉也被解讀為為市長選舉積極備戰。不過，同黨台北市議員秦慧珠認為，蔣必須扮演母雞的角色，但他若作為一個戰將可能有所不足，但同黨市議員徐弘庭則表示，若要蔣做不符合他個性的事情，可能會適得其反。

現任台北市長柯文哲將在2022年結束他兩屆的任期，這次的首都選舉競爭想必相當激烈，不僅民進黨就已經有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人被點名；被認為是柯文哲欽點的接班人：副市長黃珊珊；國民黨內還有市議員羅智強也躍躍欲試，蔣萬安這次的市長選戰預估將面臨相當多的挑戰。

《TVBS》報導，針對民進黨台北市黨部的內部風暴，蔣萬安表示，民進黨內部的事情，他也沒有評論。

對於蔣萬安競選台北市長的態度，秦慧珠表示，如果他要當一個獨立的民意代表，當然沒問題；可是如果他要當一個戰將，恐怕就會有所不足，特別是當台北市長，「你不是一個乖寶寶而已，真的要選北市長，必須要撐起當母雞的擔當」。

不過，徐弘庭則認為，做了一個不是原本自己個性的事情，某種時候反而會適得其反，台北人過去經歷了柯文哲這麼多所謂的政治作秀，回歸這樣認真做事 務實的路線，大家會比較喜歡。

(中時新聞網)