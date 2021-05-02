張惠妹經紀人陳鎮川（川哥）去年與交往9年男友Darren登記結婚，川哥2月底時在社群分享新生兒照片、兩人升格當爸，他和Darren透過美國代理孕母所誕下的兒子「陳陳」日前返台，完成隔離之後，川哥今晚低調替兒子舉辦雙滿月宴。

透過圈內人臉書得知，除了知名綜藝大姊張小燕笑容滿面地出席宴會，現場僅川哥幾位親近好友受邀參與，而川哥與Darren也為坐在娃娃車上的兒子穿上條紋襯衫、搭配黑色蝴蝶領結，陳陳的脖子上還掛了一個寫著「Chen」字樣的金牌，模樣非常可愛。

(中時 )