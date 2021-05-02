人手一機的時代，通訊軟體LINE成為民眾溝通的便利工具，但當對話框收到一串語音訊息的時候，就不一定會覺得方便了！有網友貼文討論LINE的語音訊息，對接收方來說並不方便，聽取語音訊息要耗費很大心力成本，引起大家共鳴討論。

網友在PTT WomenTalk板發文，指通訊軟體傳送語音訊息的功能，本意是希望大家可以更加便利的傳遞訊息，但他認為語音訊息造成很大的困擾，也點出語音訊息的缺點，像是人在外面不方便馬上聽，或是語音品質很差、難以理解語音的內容，都形成溝通上的阻礙。原PO也表示，要聽取語音訊息時，必須等到有空閒的時候，或是在安靜的環境下仔細聽，才能處理他們的訊息，抱怨為了得到資訊需要耗費很大的成本。

原PO的困擾也引起網友討論，不少網友都認同語音訊息的不便，尤其是在討論公事或工作，「工作用語音訊息最靠北，中間一個字沒聽到要重聽」、「遇到談生意案件用語音訊息的，真的會想揍人」、「我也對語音訊息很感冒，很自私的行為」，還有人直接選擇略過，「當沒看到就好，有重要事自然會打電話」。

不過留言中也可以發現，多半網友都能體諒長輩們使用語音訊息，「長輩打字慢、眼睛不好，用語音訊息對他們來說比較省力」、「長輩可以體諒，平輩愛傳語音的都是一些瞎咖」、「老人老花眼問題打字無法對焦很痛苦啊」，也有網友希望對方可多使用「語音轉文字」的語言輸入法，「寧願他用語音輸入打錯字也沒關係」。

(中時新聞網)