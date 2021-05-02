大陸1名周姓男子自稱嚮往台灣自由，2天前（30日）從福建省石獅搭乘從淘寶買來的6萬元橡皮艇，花費近13小時抵達台中港，再花2小時爬上防坡堤向路人求助時遭逮，但警方懷疑有陸籍漁船幫忙接駁，目前正調查中；據悉，周男恐面臨最重刑責3年徒刑，刑期結束會遣返回大陸或獲得「收容替代」身分，若非非法偷渡，則可申請政治庇護。

該男子上月30日成功偷渡至台中港，爬上防波提並向路過工人求助而遭逮，他自稱當日上午獨自駕駛橡皮艇從福建省石獅市出海，花了近13小時橫渡台灣海峽，深夜抵台中港；警方對此說法存疑，不排除有大船接駁，資深巡防艇隊員也表示，近日台灣海峽海象還不錯，但橡皮艇渡過黑水溝「有點扯！」直指男子若非受過特殊訓練，就是「不怕死、太好運」。

據了解，這名男子身著短袖衣物，身上沒有任何身分證件，只帶2支手機及100元人民幣。他強調自己在大陸沒有犯罪，並非通緝犯，因嚮往民主自由而投奔來台，並稱在台沒親友，沒計畫抵台後路，至於橡皮艇是在淘寶網買的，連同引擎共花了人民幣1萬6000元（約合新台幣6萬9000元）。

台中港警總隊刑警隊長施俊旭指出，男子乘坐的橡皮艇後方加掛1具舷外機，並有4桶總計90公升的油料，未發現任何行李及財物。疾管單位量測周男體溫確認無發燒，送往留置所隔離檢疫，同步移請移民署查明身分，並依違反國家安全法及入出國移民法報請檢察官偵辦。

據悉，根據政府過去處理大陸偷渡客的案例，因涉及違反《入出國及移民法》，會先在台灣遭處3年以下有期徒刑，或拘役、併科新台幣9萬元以下罰金；刑期結束後多為遣返回大陸，或是能以「收容替代」身分在台生活，但必須定期至移民署報到，確認其生活情況；若是逃出的國家發生重大災難或政變，則可申請政治庇護，但該例屬非法偷渡，恐怕不適用。

(中時新聞網)