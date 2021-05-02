民進黨台北市黨部評委召集人趙映光本想將兒子趙介佑送入政壇，結果近日因兒子趙介佑涉案請辭。而前民進黨立委段宜康今（2）日在臉書指出，8年前民進黨就已經爆發大規模黑道入黨爭議，是蘇貞昌委由他主持「異常入黨調查小組」，最後退回萬件入黨申請案，黑道入黨爭議因此才退潮。綠營媒體人吳子嘉解讀，段宜康在捧蘇昌，民進黨內2024年總統選戰已經開打。

根據報導引述地方人士指出，趙映光相當有政治企圖心，積極參與義消公益活動，壯大人脈資源，更帶著兒子趙介佑參與各類活動，培養兒子為接班人。地方人士說，趙介佑確實如外界傳聞是北聯幫分子，多年下來惹出大大小小風波，且不少是與北聯幫內部兄弟的糾紛，趙映光多多少少是了解的。

前民進黨立委段宜康今（2）日在臉書以「趙介佑事件的提醒」寫道，8年前的這個時候，民進黨還沒執政，就已經爆發大規模黑道入黨爭議。蘇貞昌主席委由他主持「異常入黨調查小組」，經過訪談、調查，最後退回萬件入黨申請案。民進黨更為此修改規定：此後入黨滿2年才有投票權，黑道入黨爭議因此才退潮。

段宜康還說，「透過黨職選舉貼近民進黨的執政核心，是合理的算計」，尤其明年中央和地方黨部又要改選了，新的黨中央會決定2024年總統和立委初選的機制，更是重要至極。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉2日上《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播認為，段宜康只關心權力鬥爭，明著是在捧蘇貞昌，顯示民進黨內2024年總統選戰已經開打了！

(中時新聞網)