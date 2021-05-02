台北市松山分局中崙派出所日前發生黑衣人闖入事件，台北市警察局今（2日）公布關鍵96秒監視器影像畫面。中崙派出所前所長許書桓和傅姓同仁2人的確有刪除監視器畫面。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，「整件事結果是個小所長扛，代表警察又在搞鬥爭，我嚇都嚇死了」。此外，對於警政署長陳家欽近日約見台北市警察局長陳嘉昌，要他應主動交出手機調閱通聯、測謊，吳子嘉坦言，陳家欽屬意的北市警局長接棒人選，台北市長柯文哲不同意，陳家欽只能出招抹黑陳嘉昌，讓柯文哲不敢插手此事。宅神聽完直呼，「太恐怖了吧」。

署長陳家欽（左）、台北市警局長陳嘉昌（右）。（圖／記者林郁平、趙雙傑攝）

吳子嘉2日上宅神朱學恒臉書直播，談及近日台北市松山警分局黑衣人事件，吳子嘉說，陳嘉昌7月16號就要屆齡退休，為何要調通聯？正是因為陳家欽監聽陳嘉昌且「錄音已經錄到了」，而陳嘉昌的聯絡對象很可能正是道上的黑道大哥，而原本監聽的大哥因另案被刑事局監聽，才掛到大哥和陳嘉昌有聯絡，所以陳家欽署長才敢大聲要求陳嘉昌局長調通聯。

吳子嘉強調，這並非法律上的問題，而是潑髒水抹黑，陳嘉昌局長退休早在今年1月(6個月前)就開始跑流程了，這不會有變化，真正的問題點在陳嘉昌退休下來後，該由誰來接局長的位子。宅神問，「是否是因為有很多人排隊？」。

吳子嘉說，「排隊已經排好了，是因為陳家欽屬意的接棒人選，台北市長柯文哲不同意，陳家欽只能出招抹黑陳嘉昌，讓柯文哲不敢插手此事，這也是為什麼陳嘉昌說『北檢比較有公信力』的原因」。吳子嘉接著說，「今天又公布96秒監視器還原影片，結果是個小所長扛，代表警察又在搞鬥爭，我嚇都嚇死了」。

連民進黨的台北市黨部都有那麼多黑道，到底是梁山泊還是執政黨啦！主張全民皆兵結果連黑道都不能快快開除的空心偶像市黨部主委吳怡農還撐得下去嗎？ ｆｔ 吳子嘉 YT直播連結 : https://youtu.be/QGkZVpw-Z2A 今天要來問問吳子嘉董事長啦，黑道黑道黑道，怎麼那麼多黑道啊？怎麼連民進黨的台北市黨部都有那麼多黑道，到底是梁山泊還是執政黨啦！主張全民皆兵結果連黑道都不能快快開除的空心偶像市黨部主委吳怡農還撐得下去嗎？在他背後的阿國黃承國咧？蔡主席怎麼好像不在乎跟黑道混在一起，難道這就是投票和戰時可以動員的宮廟義勇嗎？而且趙映光的兵役狀況怎麼看就是各種出事還有恐嚇上官，結果被判刑逃兵照樣可以繼續當爽爽替代役還調到北投家附近去，這東西可不是北投義警隊的等級調度的了啊，中央是不是有人好辦事? 根據ＥＴＴＯＤＡＹ的報導：【民進黨台北市黨部評召趙映光的兒子趙介佑，仗著黑道背景及政黨力量在北投區作威作福，近日負面新聞更是連環爆。但年僅29歲的他，擁嬌妻育有1子，財力似乎也相當雄厚！當他底下小弟入獄，甚至溫馨喊話「你的兒子，大哥替你養。」不僅如此他車庫竟擁3台進口車，總計破千萬，也令人好奇他的財力來源從何來？】到底是混黑道賺，還是民進黨黨證賺啊？ 有這麼強的背景，台北市黨部還有那麼多趙家人，根據華視的報導：【民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒詐欺，訊後遭聲押獲准，又被爆出曾經在朋友被借提時，跑到分局見面拍照耍特權。由於趙映光父子都是民進黨員，引發連串的政治風暴，市黨部主委吳怡農也被燒到，被質疑是靠著趙家勢力選上主委。吳怡農出面表示，台北市黨部決不容忍黑道，恨不得馬上開除不適任黨員，但是該有的程序還是要走，而趙映光已經請辭。】農農絕不容忍，但是等了一等之後昨天才加班開除，農農那麼可愛，難道怕了黑道勢力嗎？ 這些神秘現象只有擁有黨證，熟知各種民進黨內幕和陰謀的吳子嘉董事長才能為我們解答啊！還不趕快聽清楚他開釋！ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年5月2日 星期日

(中時新聞網)