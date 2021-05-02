高雄市教育局2日舉行「慈孝家庭楷模」與「友善企業」頒獎，現場表揚30組慈孝家庭楷模與友善企業，並有親子「獻花報親恩」孝親儀式。

「麵攤上的母愛，陪我走人生」三民高中的許乃懿，自小出生於單親家庭中，母親獨自靠著傳統麵食小店撫養乃懿與哥哥長大，乃懿為分擔母親辛勞，總在課業之餘幫忙麵攤工作，在母親離世後將悲傷化為力量，不僅奮發向上，還孝順照顧祖父母與舅舅。

「同心圓的慈愛，家庭無障礙」就讀大寮國小的黃思喆，從小就陪伴先天重度聽損的妹妹，樂觀進取、內心溫暖如太陽般的他，不僅陪著妹妹學習發音說話，還成為妹妹的耳朵和眼睛，是妹妹的守護天使。

三民高中許乃懿（左起）、大寮國小黃思喆、梓官國小楊明穎、楠梓高中李姿儀。（教育局提供／曹明正高雄傳真）

「用慈孝縫合缺陷，迎向生命挑戰」來自梓官國小的楊明穎，自幼病魔纏身，經常出入醫院治療，小小的身軀不僅需要承受巨大病痛還一肩扛起照顧身體狀況不佳的母親，但她未被打倒，面對生命崎嶇的挑戰，母女倆相互扶持不畏艱難。

「母慈與子孝的風景相遇，尚美」楠梓高中李姿儀，年幼時父親因工殉職後，堅強的媽媽成為家中唯一支柱，為了減輕家裡的負擔，貼心懂事的姿儀盡學業本分之餘，仍打工分擔家計，想跟偉大的媽媽說，「謝謝您養育我們長大，因為您無盡的愛填補了我的生命」。

高雄市教育局副局長黃盟惠頒獎時表示，透過這次活動讓家人能凝聚在一起，在彼此的陪伴下，培養敬老、親老的品格，以及重視家庭與品德教育，也透過活動喚起各界對親情、孝道與敬老尊賢倫理的重視。

高雄市30組慈孝家庭楷模得主如下：

國小組：大寮國小黃思喆、梓官國小楊明穎、中山國小莊宜蓁、中山國小林禹彤、甲仙國小劉苡彤、水寮國小黃琮崴、鼓山國小哈比比、竹後國小翁采嵗、前峰國小潘恩晴、五福國小阮謙謙等10名。

國中組：前金國中林宏恩、龍華國中王翊宇、後勁國中潘秀莉、鼓山高中（國中部） 陳姿瑋、興仁國中歐惠茹、大義國中廖家宜、鳳翔國中施秀臻、前峰國中蕭丞佑、小港國中許熙賢、普門高中（國中部）盧佶、橋頭國中陳品君、內門國中許曉粘、李心兒、燕巢國中趙苡捷等14名。

高中職組：楠梓高中李姿儀、三民高中許乃懿、高雄女中林靖萍、三信家商陳語晴、新莊高中洪子麒、高雄特殊教育學校顏玉君等6名。

(中時 )