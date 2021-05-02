交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的第5屆「2021長濱雙浪金剛馬拉松」，擺脫去年因疫情停辦陰霾，於今天清晨4點50分在台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑，全馬男子組冠軍由陳永慶以2小時58分28秒拿下，女子組方巧玲以3小時23分29秒完成2連霸。

這項賽事有來自比利時、貝里斯、中國、法國、德國、香港、日本、馬來西亞、墨西哥、俄國、斯洛伐克、美國等12個不同國家旅居台灣的外籍人士參與，女子組冠軍方巧玲是金剛馬頒獎台常客，前年就勇奪冠軍，今年疫情過後再度參賽成功衛冕后座，直呼金剛馬風景美是她一來再來的最大原因，「我喜歡曬太陽，在地的啦啦隊也超級熱情，此外路線別具挑戰性，明年我要再挑戰3連霸。」

男子組冠軍陳永慶同樣對金剛大道景色讚不絕口，上屆全馬「銀」恨的他，今年如願以償順利摘金，他開心說：「路跑還能看到太陽從海面升起，這畫面太美了，我明年絕對還會再來。」

去年賽事因為新冠病毒影響停辦，暌違近2年的時間，跑者們從長濱國小出發，歷經緩緩陡坡後即踏上「金剛大道」迎向日出，雖然因疫情「來長濱吃辦桌」仍暫停辦理，但長濱鄉公所仍動員在地部落原民啦啦隊，包含大俱來部落、忠勇部落共9組動員，於賽事沿途熱情為跑者加油打氣，還有糯米酒、生魚片、飛魚卵香腸等特色美食沿路補給，讓跑者補給滿滿直呼厲害。

賽事也有溫馨小故事，今年有超過千名跑者一起同享受長濱雙浪金剛馬的絕美賽道，本月甫獲選「全國10大愛心媽媽」的單親媽媽陳嘉齡，49歲的她為讓極重度腦性麻痺兒「比比」擺脫軀體的障礙與限制多看世界，在朋友的鼓勵下，開始嘗試推著兒子參加路跑，過去幾年已完成154場馬拉松，上個月更征服45公里超馬，繼108年手工金剛馬初賽後，今天也再度與比比一起參與長濱雙浪金剛馬，為有限生命留下無限的紀錄與回憶。

2021金剛馬女子組冠軍方巧玲以3小時23分29秒完成2連霸。（大會提供）

2021金剛馬全馬男子組冠軍陳永慶。（大會提供）

(中時 )