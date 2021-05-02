根據台灣民意基金會日前針對萊豬、藻礁、公投綁大選及重啟核四等4大公投民調，如果明日投票，反萊豬、藻礁和公投綁大選等3項公投將是壓倒性勝利，重啟核四公投則陷入拉鋸狀態。臉書粉專「沃草Watchout」對此分析指，民進黨的支持者在珍愛藻礁公投中，同意票明顯高於不同意票，呈現支持藻礁又反核四的傾向，執政黨若要說服支持者反對這項公投，還有很大的努力空間。有媒體人直指，8月公投，對民進黨雖是四面楚歌，但其實是向兩大黨下戰書。

媒體人2日在臉書粉專「文翔政論」PO文表示，今天沃草發表了有趣的民調，這次公投不僅民進黨受到挑戰，國民黨也應該察覺到一些危機，這個其實是向兩大黨下戰書。以整體趨勢來看，公投對民進黨相當不利；假設投票率達門檻的情況下，公投要全殺的機會不小，其中有幾個公投通過的機會更是非常大，比如連民進黨支持者自己都挺的藻礁公投。

媒體人認為，從民進黨方面來看，顯示在不同議題上，都出現了自我矛盾，畢竟除了重啟核四之外，另3項公投都是民進黨支持者過去所認同的；萊豬跟綁大選公投，則在大內宣下好不容易維持反對票領先，但仍然相當拉鋸；藻礁更是直接潰敗。弔詭的是，民進黨雖然標榜反核神主牌，但仍有兩成民進黨支持者挺重啟核四。另從國民黨方面來看，基本上可以確認藍軍立場已經相當統一，對推動公投會輕鬆更多，主要考驗動員出來投票的能力，意向統一之後，實踐才是問題。

媒體人指出，總之，這次公投，對藍綠兩大黨都是挑戰。對民進黨來說，在如此劣勢下，要怎麼扳回一城，成敗幾乎定調接下來執政的氣氛；對國民黨而言，則是要怎麼團結利用這些不同路線湊起來的「民怨」，也是一大挑戰，未來氣勢會被稀釋掉？還是能成為共主呢？

【民進黨的四面楚歌】 今天沃草發表了有趣的民調，對於這個表，我想各自會有不同解讀，我的看法是這樣，這次公投不僅民進黨受到挑戰，國民黨其實也應該察覺到一些危機，這其實是同時向兩大黨下的戰書。 以整體趨勢來看，公投對民進黨相當不利，假設投票... 由文翔政論發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)