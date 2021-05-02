新冠肺炎疫情持續擴大，台北市長柯文哲今晚（2日）也緊急拍攝影片宣導，呼籲「敵情不明」，民眾要戴好口罩、做好防疫；柯也說，北市府是否拉高防疫層級？柯文哲說，明天上午10點半宣布。
柯文哲在影片中表示，他有4件事，要與市民呼籲，首先，政府該消毒的地點，包括公車、場館、捷運、住家都消毒完了，有必要的話，今晚間會再消毒一次；柯也說，目前臺北市居家隔離人數達到252人，達到歷史新高，所以被居家隔離、需要自主健康管理的人，請配合合作，不要趴趴走。
(中時 )
新冠肺炎疫情持續擴大，台北市長柯文哲今晚（2日）也緊急拍攝影片宣導，呼籲「敵情不明」，民眾要戴好口罩、做好防疫；柯也說，北市府是否拉高防疫層級？柯文哲說，明天上午10點半宣布。
柯文哲在影片中表示，他有4件事，要與市民呼籲，首先，政府該消毒的地點，包括公車、場館、捷運、住家都消毒完了，有必要的話，今晚間會再消毒一次；柯也說，目前臺北市居家隔離人數達到252人，達到歷史新高，所以被居家隔離、需要自主健康管理的人，請配合合作，不要趴趴走。
(中時 )
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