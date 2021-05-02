又有購物網標錯價，全國電子購物網將記憶體256G、原價2萬7900元的三星S21手機，標成2790元，直接少一個「0」，眼尖網友看到一支手機3000元有找直接搶翻，不過該網頁後來被撤除，再打開時已改為停售。

有「手機界單眼相機」之稱的三星S21手機，原本售價應該是2萬7900元，不料全國電子購物網誤將標價少打一個「0」，網頁上顯示，SAMSUNG-Galaxy S21 5G（8/256）灰款售價2790元；此外，128G紫色款也誤標為6890元，2日凌晨就被眼尖網友發現，湧入大批訂單。

全國電子購物網將記憶體256G、原價2萬7900元的三星S21手機，標成2790元，直接少一個「0」，眼尖網友看到一支手機3000元有找直接搶翻。(圖/截自全國電子購物網)

標錯價事件馬上在網路上掀起討論，讓許多網友超興奮，立刻前往下單，直呼「划算」、「賺到了！」還有已刷卡成功的網友留言「還不買爆！」不過網站發現標錯價烏龍後，已將相關產品改為停售並下架。

雖然已有網友成功下單，不過從網路訂單可見文字註明「全國電子將保有是否接受訂單出貨的權利」，至於已下單的消費者是否真的能用少一個0的賣價順利將手機拿到手？實際致電到客服中心後，並無人回應，仍有待業者周一上班時間後才能確定。

有網友在手機討論社團留言「不知道是出包還是怎樣，這價格好吸引人啊！」、「還不買爆！」，目前全國電子官網已更正商品售價，但還是有不少之前用「破盤價」搶到的網友留言，希望全國電子能「揪甘心照常出貨」。

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(中時新聞網)