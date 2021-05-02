女星林艾璇（大元）外型甜美、身材火辣，不時會在社群網站分享生活日常，今（2日）她在IG曬出穿搭照，辣洩胸前深邃事業線，沒想到竟釣出緋聞男友鼓鼓吃醋回應，小倆口一來一往的互動讓眾人直呼超閃！

大元在IG發文：「老闆視角！有種不做作自然美」，似乎對老闆拍攝的美照頗滿意，畫面中，只見她穿著一件白色平口小可愛，外搭一件長袖透膚襯衫，下半身則是淺藍牛仔長褲和運動鞋，而大元坐在長椅上，身體微微向前傾，一個彎腰動作，讓她不經意地秀出事業線，可愛中又帶點小性感。

大元拍照洩事業線，釣出鼓鼓吃醋回應。（圖／翻攝自大元IG）

鼓鼓。（中時資料照）

有趣的是，大元一Po文，除了被大讚漂亮之外，緋聞男友鼓鼓也被釣出留言：「這是什麼意思？」似乎有宣示主權的意味，引來其他粉絲直虧「哥是不是吃醋」，男星許書豪也笑稱「應該是一種生日禮物的樣子」，而大元也回覆鼓鼓：「就是沒有你不喜歡的那種特意擺pose的意思。」互動十分甜蜜。

大元和鼓鼓緋聞已傳多年，男方4月底迎接36歲生日，大元還直球放閃「有我的陪伴就是最好禮物」，談到結婚計畫，大元則透露原想30歲結婚，但似乎越想越不會達成，目前以工作為主，「這種事隨緣，先好好工作賺錢」。

(中時新聞網)