黃子佼（佼佼）和趙岱新主持全新音樂節目《＃T-POP》2日進行首錄，首集來賓邀請出道30年鮮少上節目的「仙女系」歌手萬芳，萬芳笑回之前因為「愛之日常音樂節」跟黃子佼結緣，加上這種類型節目不多，「就來聊聊台灣流行音樂，我覺得是很可愛的地方」，而首度擔任製作人，佼佼也形容過程很恐怖，讓他很煩惱也有點懊悔，但來不及了」。

趙岱新則被問到是否有機會邀請去年分手的前男友周興哲來當來賓？她也大方回應：「任何音樂人都非常歡迎，尤其他這麼優秀，但我不知道他會不會來欸。」黃子佼也立刻緩頰，只要去年對台灣樂壇有貢獻的對象都是邀約的對象，但不以八卦為前提。夾在2人中間的萬芳完全聽不懂在聊什麼，黃子佼便幽默說「她真的不知道發生什麼事，果然是仙女，這朋友一定要交啊，一點都不八卦」。

近日新冠肺炎疫情再度升溫，華航多名機師相繼確診，諾富特飯店隨後發現群聚傳染，黃子佼與孟耿如的婚禮延期多次，終於要在本月22日舉辦「婚禮市集」，他表示目前先按兵不動，不過未來2周如果政府有新政策，也一定會全力配合。萬芳6月要舉辦演唱會，她也稱「我覺得就是祝福，萬一到時候真的怎麼樣，大家的安全是最重要，希望大家可以一起開心來看演唱會，感受被療癒」。

(中時 )