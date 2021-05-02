5月1日開始要報稅，因適逢周末假日，國稅局沒有上班，但仍可以網路報稅，根據統計，有約23萬戶民眾在這兩天完成申報，其中一半的民眾是採用今年新推出的行動電話認證方式報稅，根據民眾的使用體驗，大部分都能在10分鐘以內完成申報。

周末假日雖然沒辦法去國稅局報稅，但仍可透過網路方式來申報，根據財政資料中心統計，截至今(2日)下午5點止，已經有約23萬戶完成申報，其中有近11.5萬戶是採用行動電話認證方式申報，其次是以自然人憑證方式申報，有5.2萬戶，用健保卡+密碼方式申報的也有超過4.2萬戶，其中，今年首度出的行動電話認證方式儼然成為民眾的新歡，原因可能是因為方便又快速。

財政部臉書小編之前就一直宣導行動電話認證的方便性，報稅第一天即鼓勵大家「試試超好用網路報稅，手機電腦都能報、門號認證免插卡，幾分鐘搞定躺回臥佛睡姿啊！」還請網友報完請留言喊「＿分鐘報完」，果然獲得網友熱烈迴響「以前手寫時代，1小時"填完"算快；後來開始網路報稅，30分"輸入完"也算快；現在10分沒"報完"算慢」，好幾位網友都回應說「2分鐘報完」，甚至還有超強網友留言「掃試算表上面的QR CODE，一分鐘報完稅」。

財政部賦稅署表示，行動電話認證是今年首度推出的報稅新措施，以往報稅都要使用健保卡+密碼或自然人憑證才能登入報稅系統，今年新增的行動電話認證，只要輸入以本人名義申請的手機門號、電信業者、國民身分證字號及健保卡卡號(正面左下角)4項資訊，即可完成認證並登入系統，可查詢所得及扣除額資料，進行網路報稅。

(中時新聞網)