威廉、風田、朵拉2日出席《食尚玩家熱血48小時》遠征玉山攻頂成功記者會，製作單位特別準備山岳造型蛋糕慶祝，這次攀登海拔3952公尺的百岳之首，3人都一致認為是節目開播以來最辛苦的任務。朵拉快登頂時出現高山症，加上她又因為太感動大哭，突然呼吸不過來，風田也是有一點高山症，上山時幾乎無法跟其他人搭話，聽到下山才活過來。

體力最好的威廉則活力十足，不斷爬上石頭開心拍照，最後他也自願和製作人留在山頂等雲霧消散跟空拍畫面，讓不舒服的2人先下山，但過程中他也一度發燒，「覺得臉很脹，我平時不喜歡吃藥，但在山上沒辦法還是要吃」，最後吞了朵拉給自己的過期感冒藥，那有無先吃威而鋼防高山症嗎？他表示呼吸急促的話，吃威而鋼才有用，更怕吃了「上面脹下面也脹」，晚上都是睡睡袋，「大家靠很近，會尷尬」，結果被朵拉爆料睡覺會打呼，害她整晚幾乎沒睡。

攻頂過程不僅累還很冷，威廉難忘「下山時還結霜，當時冷到只有零下1度」，不忘向大家喊話：「奉勸大家一生爬過1次就好」，透露自己結束後回家整整躺了1天才恢復體力，更建議情侶不要一起爬，很容易因為身體狀況不好吵架，「一路冷戰10幾個小時，躲也躲不了，情緒控管會變很差」，風田也笑曝女友雖然嘴上說很羨慕他有機會能挑戰爬玉山，但當他邀請要不要一起去時，立刻被一口回絕。

(中時 )