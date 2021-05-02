在美國加州莫哈韋航太飛行場(Mojave Air and Space Port)，有「世界最大飛機」之稱的同溫層發射系統(Stratolaunch)再次飛上天空，這是它的第2次飛行，距離它的首飛已經隔了兩年。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，同溫層發射系統確實是世界最大，連頭帶尾頭尾長度72公尺，還擁有獨特的雙機身，因此它的機翼應該視為3片：左翼、中間翼、右翼，這使得它的翼展達到117 公尺，由6具普惠PW4000渦輪扇發動機為動力，它是微軟創辦人保羅艾倫(Paul Allen)的最後願望，艾倫希望這架巨大的飛機，可以運載110噸的火箭上太空。

經過多年的開發和測試，同溫層發射系統於2019年4月首次飛行，遺憾的是，艾倫沒有能夠見到，他於2018年10月15日因癌症過世了。

也由於艾倫的過世，使得他原本推動的好幾個航太事業失去主持人，許多艾倫的航空收藏被變賣，其中原本也包括同溫層發射系統，所幸錢伯斯資產管理公司(Cerberus Capital Management)出面收購了同溫層發射系統，並同意原有的研發團隊可以繼續原訂的航太計畫。

團隊為這架龐大的飛機取了個外號，叫「大鵬」(Roc,語出阿拉伯神話)，最初該公司還打算設計安裝在中間機翼的火箭，然後將其發射到低地球軌道。不過現在公司改變了發展目標，他們要設計可重複使用的超音速有翼飛行器。

同溫層發射系統所設計的「鵬爪-A」。(圖/Stratolaunch)

去年4月，該公司展示了一種名為「鵬爪-A」(Talon-A) 的小型高超音速飛行器，它以舉升體輔機翼為設計，可在跑道上起降，也可以從「大鵬」中間起飛。因此我們可以窺見這個未來：「大鵬」帶著「鵬爪-A」起飛，做為一種近太空，甚至低軌道的太空飛行器。這對於太空即將要觀光旅遊化的未來，是非常有商業潛力的。

正是出於這種遠見，「大鵬」等到了它的再次起飛，整個測試飛行很順利，著陸也相當穩定。

不過這仍只是開始，這架淨重達到226公噸的大飛機，必須要證明具有運載250噸飛行器的實力，才能使上述的遠景成為現實。

(中時新聞網)