最新一期《經濟學人》雜誌指出，台灣是全球最危險的地方。而有一位財經網美在臉書表示，她正在練習用手槍7公尺快速掏槍射擊，只要這個島上有一萬人都能在7公尺以外用手槍打敵人胸口，歡迎來台灣，來一個打爆一個。對此，宅神朱學恒嘲諷說，你們已經有一個吳怡農，連黑道都管不了，還主張全民皆兵，這樣還不夠啊？

最新一期《經濟學人》雜誌封面直接點名台灣是「地球最危險的地方」（The most dangerous place on Earth）。報導分析，隨著大陸軍力水漲船高，美國藉以維持台海和平的「戰略模糊」策略儼然已行不通；而萬一爆發戰爭將帶來大災難，如今大陸與美國必須更加努力，以免為了台灣的未來兵戎相見。

而有一位台灣的財經網美在臉書表示，她最近去練槍法，就是7公尺用手槍快速掏槍射擊，還強調只要這個島上有一萬人都能在7公尺以外用手槍打敵人胸口，歡迎來台灣看看，來一個打爆一個。

宅神朱學恒在臉書諷刺，你們已經有一個吳怡農了，連黑道都管不了，還主張全民皆兵，這樣還不夠啊？

另有軍事專家趙武靈（Casey Chao）臉書指出，2010年6月28日，美國在阿富汗的強鷹行動(Operation Strong Eagle)，美軍步兵營與民兵在1個月的激戰當中，分別有2：150人死亡，也就是說，民兵的死亡人數，約為正規攻擊部隊的75倍！即使將敵我死亡比率降到1：7.5，也就是美軍的十分之一好了，請問台灣社會有準備好承受這樣的役齡年輕人力損失嗎？

趙武靈強調，對於散播輕忽戰爭的愚蠢言論，他大有意見！

(中時新聞網)