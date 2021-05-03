新冠疫情的全球貨幣寬鬆、央行降息，政府向企業紓困，結果是市場資金大淹水！穆迪最新統計，在不加計日本和澳洲兩個市場下，亞洲非金融公司債務積累和現金流量在疫情期間明顯增加，現金儲蓄達到創紀錄的1.44兆美元，與2019年底上升約15％。

另一方面，眾多企業趁著低利率積極發債，導致市場債務增長，也推動現金持有量增加，亞太區公司的債務比率，較2019年底增加11％，一反過去四年的債務分配穩定現象。穆迪分析，中國企業、韓國企業和印度，成為亞太區前三大企業債務國。就分類來看，投資級公司繼續持有大部分現金，持有亞太區現金的78％，高收益公司僅持有總現金的22％，其中18％由高收益房地產公司持有。

企業界持有如此多的現金，會不會在今年內動用這些錢？穆迪指出，亞太區企業的現金使用有兩大去處，一是資本支出，占亞太公司最大的支出，其次是股息支付，估計2021年這兩項都會增加。其中，石油和天然氣公司、半導體芯片製造商和電池製造商，會在2021年增加資本支出。至於股息支付，則隨著個別公司的收入和收益增長而增加。

(工商 )