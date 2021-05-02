桃園諾富特飯店4月30日爆出COVID-19群聚感染，台視、三立偶像劇《戀愛是科學》劇組曾在22日曾前往取景拍攝，被列為自主健康管理對象，而男主角吳念軒也是當天曾到諾富特拍戲的演員之一，但被爆料他2日凌晨12點半，和2、3名友人現身市民大道一間酒吧，戴帽的吳念軒與友人開心暢聊時，一度把口罩拉到下巴，質疑他「既已知需自主健康管理，為何還到公共場合，且沒戴好口罩」，吳念軒經紀人了解事情經過後表示，他有承認確實鬆懈拿下口罩，但有再戴回去，他對此覺得很抱歉，會更加謹慎遵守相關防疫措施。

三立電視台表示，《戀愛是科學》劇組確實曾於4月22日前往桃園諾富特飯店拍攝，拍攝當日尚未有群聚染疫事件，在後續得知有染疫案例的第一時間即進行全組的自主健康管理，目前也持續每天執行早晚體溫紀錄，並隨時注意劇組健康狀況，當天前往工作的人員目前健康狀況良好，會持續遵照疾管局的指示注意追蹤。據悉，劇組在5月5日自主健康管理期限之前，雖然照樣拍戲，但會先調開室內場景班表，不要讓外界有太多疑慮。

《戀愛是科學》男主角吳念軒日前曾前往諾富特飯店拍戲。（摘自臉書）

至於被列為自主健康管理對象，為何仍到酒吧這類公共場所，吳念軒經紀人表示，其實他很少去夜店，這次是因為他5月10日生日快到了，但屆時可能有班表要拍戲，所以朋友邀約、他又剛好沒班，才去小聚一下，且因2日一早就有工作，所以沒有久待，但他已知不該鬆懈，覺得很抱歉。

吳念軒2日在臉書表示，「剛才看到了關於《戀愛是科學》劇組曾在諾富特飯店拍攝的報導，由於我是當天唯一拍攝的演員，所以成為了大家關注的重點，首先，謝謝大家的關心。我的身體狀況穩定，沒有任何問題！劇組在得知有案例之後，對於自主管理的要求與規則是非常明確的，我們盡力保護自己保護家人也要保護身邊每一個擦身而過的陌生人，關於這一點，我們都很清楚，也非常在意。」他說，拍攝任務仍要繼續，也希望可以讓作品穩定地在計畫中進行，「再次謝謝大家的關心，小豬豬很健康，小豬豬的伙伴們也是。我們會繼續努力，健康地，快樂工作！祝福大家都健康平安，要好好保護自己喔！」

(中時 )