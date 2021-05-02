驚悚虐殺經典《奪魂鋸》系列最新電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》（Spiral： From the Book of Saw）將於5月12日搶先全球在台上映，台灣粉絲除了成為全球第一批觀賞系列新作的幸運觀眾之外，片商也為了慶祝《奪魂鋸》推出第9集，繼續寫下「史上最長壽」血腥系列電影的紀錄，也破天荒舉辦獎金活動回買票支持的影迷。

該片除了喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）和「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）這組新搭檔之外，還找來了因美劇《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）爆紅、《英倫情人》奧斯卡名導安東尼明格拉（Anthony Minghella）兒子麥克思明格拉（Max Minghella）加入，片中他飾演剛畢業的警校高材生，但這位菜鳥警探卻成為克里斯洛克辦案過程中的神隊友，2人從各持己見到合作無間，齊心找出拼圖殺人魔的真面目，而麥克思明格拉將本集奪魂鋸視為系列新篇章，「這部電影最棒的地方就是，就算你從沒看過《奪魂鋸》系列，也能馬上進入狀況、投入在劇情中，同時片中的血腥狂殺和懸疑線索也絕對能夠滿足忠實粉絲」。

「《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》天天送你現金9999」活動，第一波活動即日起開始，只要分享活動影片齊力衝破999次分享數，即有機會成為9999元現金得獎者。第二波活動更是好康連環送，將於電影上映後5月13日開始連續9天，只要於每日活動貼文下方上傳前一日電影票根一張，每天將抽出一位9999元得主。更多活動詳情請上CATCHPLAY官方臉書。

(中時 )