驚悚虐殺經典《奪魂鋸》系列最新電影《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)將於5月12日搶先全球在台上映,台灣粉絲除了成為全球第一批觀賞系列新作的幸運觀眾之外,片商也為了慶祝《奪魂鋸》推出第9集,繼續寫下「史上最長壽」血腥系列電影的紀錄,也破天荒舉辦獎金活動回買票支持的影迷。

該片除了喜劇演員克里斯洛克(Chris Rock)和「神盾局局長」山繆傑克森(Samuel L. Jackson)這組新搭檔之外,還找來了因美劇《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)爆紅、《英倫情人》奧斯卡名導安東尼明格拉(Anthony Minghella)兒子麥克思明格拉(Max Minghella)加入,片中他飾演剛畢業的警校高材生,但這位菜鳥警探卻成為克里斯洛克辦案過程中的神隊友,2人從各持己見到合作無間,齊心找出拼圖殺人魔的真面目,而麥克思明格拉將本集奪魂鋸視為系列新篇章,「這部電影最棒的地方就是,就算你從沒看過《奪魂鋸》系列,也能馬上進入狀況、投入在劇情中,同時片中的血腥狂殺和懸疑線索也絕對能夠滿足忠實粉絲」。

「《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》天天送你現金9999」活動,第一波活動即日起開始,只要分享活動影片齊力衝破999次分享數,即有機會成為9999元現金得獎者。第二波活動更是好康連環送,將於電影上映後5月13日開始連續9天,只要於每日活動貼文下方上傳前一日電影票根一張,每天將抽出一位9999元得主。更多活動詳情請上CATCHPLAY官方臉書。

