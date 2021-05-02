母親節前夕，台北市知名廟宇松山慈惠堂，2日晚間於台北小巨蛋舉辦「弘揚母愛音樂會」。廟方表示，主要是弘揚瑤池金母的精神、慈悲與孝道，表揚由全國各界推薦選拔出來的慈悲楷模、孝悌楷模，另也捐贈台北市政府高頂救護車2輛及消防警備車4輛，由市長柯文哲代表市府受贈。

松山慈惠堂自2011年起，已捐贈消防局2輛消防車、1輛後勤車、22輛救護車、行車紀錄器69組、山域搜救裝備器材1批、1萬件隔離衣、防護衣2500件以及住宅用火災警報器3萬8200個，今年再集合信眾四方善款捐贈消防局高頂救護車2輛與消防警備車4輛，熱心公益。

台北市消防局表示，自民國88年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1207位到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院，對市府而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關就，是對松山慈惠堂熱心支持及大力相挺最好的回報，北市將善用捐贈的救護車，持續拯溺救難。

(中時 )