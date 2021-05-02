新北女當街扯爛男友上衣 掌摑怒喊：我要2萬元保養品（取自爆料公社）

新北市驚見恐怖野蠻女友！1名女友要求男友買2萬元保養品不成，竟當街狂吼「你給我買」、「去跟人借錢我也要買」，男友則無奈求情「我是有錢喔？我錢都給妳」，沒想到女友接著竟賞對方好幾個耳光，還出腳踹、咬手臂等，甚至將男友衣服撕成一半，讓對方當場赤裸上身，誇張情節竟真實發生在頂溪捷運站旁大街上。

新北市1名網友日前在頂溪捷運站附近目擊1對情侶吵架，女方疑似要求男友為她買下整組保養品，但男方因為沒足夠經濟能力而拒絕，沒想到她就在大街上當眾狂吼「給我兩萬」、「你給我買！明天就買一整組」、「給我買來！不然你一個禮拜不要來找我」，而男方也不甘示弱嗆說「啊妳是有錢喔？」「叫我買？啊我是有錢喔？我錢都給妳，妳還再跟我吵？」

1名女友要求男友買2萬元保養品不成，竟賞對方好幾個耳光，還出腳踹、咬手臂等，甚至將男友衣服撕成一半，讓對方當場赤裸上身。（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到女方仍不願善罷甘休，大喊說「我是叫你買，不是叫我買」、「去跟人借錢我也要買」，接著她開始對男友暴力相向，不但一連賞了對方好幾下耳光，還用力咬對方的手臂，不時也會出腳猛踹，甚至一怒之下將對方的衣服撕爛，讓男友當場赤裸上半身，激烈動粗過程嚇得大街上路過民眾都側目觀看，而原PO將全程影片PO在臉書社團爆料公社中。

許多網友相當氣憤該女友的舉止，留言說「我要是這男的他媽我一定撞豆腐自殺算了，竟然任由女友這樣打」、「2萬買化妝品？男的把2萬省下來去找師父祭改一下好了，我懷疑被下符了」、「希望男生的爸媽有看到，好好勸一下你兒子吧！這種女的快放生」。

(中時新聞網)