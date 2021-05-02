女星熊熊（卓毓彤）最近挑戰職籃一日啦啦隊隊員，為了能在場上完美展現，在IG貼出一段私下練舞的76秒影片，只見她穿著貼身上衣和短版褲裙，在鏡頭前跟著音樂扭腰擺臀，養眼的畫面令不少粉絲都不知道眼睛該放哪裡。

熊熊對肢體動作較不協調，有「舞癡」的封號，自嘲跳起來比較像陣頭，為了演出福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy編排的啦啦舞蹈，她除了找董梓甯（梓梓）緊急特訓，還PO出自主練習的影片，只見她身穿褐色貼身長袖上衣、大地色的短褲裙，搭配高跟馬靴，亞莉安娜神曲《Bang Bang》音樂一下，馬上翹起美尻跟著旋律搖擺，由於上衣材質貼身又薄透，當她的身體扭腰擺臀，傲人的G罩杯上圍跟著跳動，性感的視角讓不少男網友看得血脈賁張，直呼：「這樣我很難不望妳的籃球」、「這角度很厲害」、「熊熊太可愛啦」、「腿好細」、「熊熊真女神」、「被你萌到」、「看到頭都暈了」。

除了熱舞的影片，熊熊也在IG限時動態放送火辣辣照片，只見她把馬尾全部綁成ALL BACK，露出飽滿額頭和小臉，小外套一脫，裏面僅穿紫灰色的細肩帶背心，秀出深邃事業線和豐滿G奶；另一張照片，她穿著白色T恤、黑色短裙，在服飾店的全身鏡前自拍，一雙長腿又直又細，熊熊忍不住自虧：「服飾店的鏡子都是騙人的，腿長小姐姐」。

(中時新聞網)