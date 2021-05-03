（南僑食品集團(上海)公司董事長陳正文(左一)在首次公開發行股票網上路演致詞時表示，本次上市是南僑食品發展史上的一次重要跨越，將朝著成為中國烘焙行業全面解決方案領導者的目標不懈努力。圖／業者提供）

南僑（1702）上海子公司A股掛牌進入倒數！南僑食品集團（上海）股份有限公司30日舉辦首次公開發行股票網上路演，預計發行6,352萬9,412股，發行價為每股16.98元人民幣，募資總額逾10億元人民幣，將聚焦擴產建設、冷鏈倉儲系統、研發中心等四大投資，最快本月可望順利IPO，成為台灣上市食品公司A股掛牌首例！

南僑食品集團（上海）公司董事長陳正文在路演致詞時表示，本次上市是南僑食品發展史上的一次重要跨越，將以此為契機持續發展壯大，朝著成為中國烘焙行業全面解決方案領導者的目標不懈努力。

他並指出，南僑在中國有天津、廣州、上海三大生產基地，還有26個客戶服務中心，並在15個省市設有烘焙教室，以強大的烘焙技術顧問團隊，提供客戶360度的顧問式服務，與客戶維持長期友好的夥伴關係。

南僑食品集團（上海）公司是南僑間接持股96.15％的子公司，2018年6月向中國證監會遞交A股上市申請文件，2021年1月14日獲證監會審議通過，4月9日收到證監會正式批文。依作業時間估算，可望在上半年順利IPO，而在公開發行A股股票後，南僑持股比重也將降低14.42％，降至81.73％。

根據南僑食品首次公開發行股票招股說明書，本次公開發行股票所募集資金，在扣除發行費用後，將用於以下四大項投資，包括：一、生產基地的擴產建設及技改項目，約5.88億元人民幣；二、生產基地的冷鏈倉儲系統升級改造項目，1.296億元人民幣；三、生產基地的研發中心升級改造項目，6,470.60萬元人民幣；四、客戶服務中心與信息化系統建設及升級項目，約2.09億元人民幣。涵括廠房、設備及研發等多項投資計畫。

招股說明書並顯示，南僑食品集團（上海）公司今年第一季營收、獲利都有顯著成長，其中，第一季營收估計年增逾四成，歸屬於母公司稅後淨利年增率更估達97％以上，主要是2020年第一季受疫情影響基期較低；但與2019年同期相比，營收也成長逾16％，歸屬於母公司稅後淨利也有逾25％的增長，顯示公司營運重返成長軌道。

(工商 )