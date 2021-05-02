選秀節目《青春有你3》本週進行導師合作舞台公演，青春PD李宇春加上3位導師李榮浩、LISA、潘瑋柏與X導師鄧紫棋、THE9，分別與訓練生們帶來各具風格的舞台，LISA選擇韓團NCT中國分隊威神V的〈秘境Kick back〉，她在授課時透露為了想要教最原始的版本給訓練生，特地先找了原唱威神V的TEN親自給她教學。同是在韓國發展的2位泰國人因此結識，TEN也義氣相挺，昨天還在IG上放出練習室版本，2個主舞俐落有力的表演引起討論，粉絲們留言狂讚「夢幻聯動」。

身為貓奴的LISA家中養了5隻貓，在教學時，她帶了其中一隻LEGO出現在鏡頭前與訓練生打招呼，糗的是當LISA抱起LEGO要跟它討親親時，卻被貓咪一掌拍臉拒絕，讓他相當沒面子露出無奈表情，LISA被自己的貓咪嫌棄的可愛模樣讓訓練生忍不住笑出聲，許多網友既羨慕又忌妒LEGO可以得到LISA的疼愛，對於LEGO的行為也笑批「不知好歹的貓」，只有它才敢這樣嫌棄大明星LISA。

李榮浩感慨「我要跳舞早發片了」。（愛奇藝國際站提供）

李榮浩則與訓練生演唱最新單曲〈不遺憾〉，該曲也是許光漢主演電影《你的婚禮》主題曲，許光漢與女主角章若楠也錄製ID加油支持，套用歌名鼓勵「只要努力過了就不遺憾」，讓訓練生與粉絲驚喜不已。李榮浩組是6組導師合作舞台中唯一不用跳舞的表演，訓練生也好奇李榮浩出道是否沒跳過舞，他也回憶起自己出道往事，透露好幾年前在另外一間公司原本可以出道，但是公司要他跳舞，李榮浩無法接受「跳舞是我的底線」，索性跟公司解了約，就在北京漂了10年才發片，讓他感慨「我要跳舞早發片了」。

《青春有你3》訓練生從節目開始到現在已經完成6次舞台，最終留下的前20名訓練生將於下週六（8日）迎來成團夜，爭奪最後前9個出道名額，愛奇藝國際站也於成團之夜當天全程直播，一同見證2021大勢男團誕生。

(中時 )