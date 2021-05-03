陸媒2日報導，大陸生態環境部消息指出，「環境保護綜合名錄（2020年新增部分）」正在徵求意見，並有望很快推出。此一綜合名錄旨在有效遏制「高污染、高環境風險」（簡稱雙高）產品生產、使用，鼓勵企業購置使用環境保護專用設備，改善生態環境品質。

第一財經報導，大陸生態環境部綜合司指出，自2007年以來，生態環境部召集有關行業協會和研究機構制定「環境保護綜合名錄」，並提供給大陸國家發展改革委、財政部、商務部、人行等有關部委，作為制定、調整環境經濟政策和市場監管政策的重要依據，相關部委直接應用「環境保護綜合名錄」成果的政策達到20多項，為市場主體開展綠色投資、綠色生產以及綠色消費等活動提供重要參考。

「環境保護綜合名錄（2020年新增部分）」（徵求意見稿）包括49項雙高產品、43項雙高產品除外技術與7項土壤污染防治重點設備。

在49項新增雙高產品中，石油和化學加工行業產品有33項，輕工行業產品有8項，黑色金屬加工行業產品有3項，有色金屬行業產品有5項。上述產品主要產地分布在長三角、珠三角與環渤海等地區。

(工商 )