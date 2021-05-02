許多人中年轉業時都會想到可以去應徵大樓保全或管理員，不過一名之前當過保全的40歲男子表示，近期應徵一棟豪宅的車道保全，不料竟輸給一個沒經驗的25歲小鮮肉，令他相當驚訝，有內行人透露背後原因指出，外在條件可能比經驗更重要。

原PO在網路論壇《PTT》表示，他年近40歲、有保全經歷，最近應徵豪宅車道保全的工作，不料竟輸給一個沒經驗的25歲小鮮肉，後來又面試一個頂級商辦，結果對方也叫他回家等消息。原PO好奇詢問現在40歲左右、月薪4萬的豪宅保全都是怎麼存活下來的？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「豪宅會看臉跟身高的好嗎？」、「各行各業都不要老人啊」、「貴婦出門時也是想看到賞心悅目的」、「豪宅請老保全門面不好看」、「真的要有體力或機警的保全，一定會找壯年人啦」、「阿伯70幾歲的，常常在睡覺，不然就看電視」。

有內行網友指出，台北少戶數、大坪數的億級豪宅，通常管理費都很敢給，一坪兩百以上蠻多的，很多一個月的管理費，可能就相當於別人一個月的租金，通常給到這種管理費的，保全當然要挑一下，35以下、身材高挑是基本的，因為還有一些禮賓的接待。

網友分析，豪宅保全月薪平均42k以上，再加上過年紅包3-5萬起跳，面試的人多，當然就會挑看起來年輕順眼的，所以豪宅保全越來越多小鮮肉是正常的，尤其是台北的黃金地段，「有錢人連保全都需要門面的」，40歲還算可以，但薪水要4萬以上的話就有點拚了，可能要靠人介紹比較快，或者是新接案快開天窗的那種就會放寬條件。

保全這行賣命？！ 責任制工時逾12時

(中時新聞網)