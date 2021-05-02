網紅丹妮婊姐近日出席保養品活動，一身性感露肚裝，讓她 打趣說：「全程得要停止呼吸！」即將邁入夏天之際忽冷忽熱，皮脂分泌不穩定、毛孔洞口大開，粉刺、痘痘紛紛冒出頭，身為抗痘控制狂的丹妮婊姐也分享自己的保養撇步。

她自稱保養控制控，長一顆痘痘就會不想拍照，看到同學皮膚好自己反而會自卑，最荒唐的治痘方式，她自嘲「變態」，曾經拿媽媽縫衣服的針，燒針戳自己的痘痘，也曾狂嗑龜苓膏治痘。至於正確保養順序推薦，她表示，一定要看皮膚科，然後簡單保養，保濕很重要，好奇獨門抗痘秘訣，她表示洗髮精、潤滑乳不要流到臉上，不要用熱水洗臉、抹髮油不要抹到臉，要仰著刷牙不要流下來，最後是洗完臉不要用毛巾，用衛生紙擦拭，有趣的是，她洗完臉進房間是用手肘關燈，排除所有接觸細菌的可能。

人生最慘的冒痘經驗是從國中到大學，她笑說自己花在保養上比例是「月薪的10％不為過吧」，愛情關係裡，若另一半樣貌、體態逐漸走鐘，是否該勇於說出來？她則認為「多用說話藝術， 可能三不五時說懷念你以前猛樣、現在胖胖的也可愛啦」，不建議一針見血的批鬥。夏天即將來臨，她也呼籲男生要做好保養。

(中時 )