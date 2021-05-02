外傳警政署長陳家欽疑似為了台北市的警紀醜聞，有意撤換局長陳嘉昌，陳家欽2日晚間嚴正表示，絕非事實，謠言止於智者。他也說，相信陳嘉昌和大多數同仁都是清白，只要有利澄清事實和化解質疑的做法，都支持與肯定。

台北市警松山、北投分局接連傳出警方處理失當、甚至違法被送辦的警風紀醜聞，尤其「松山之亂」疑雲叢生，儘管北市警局多次澄清，局長陳嘉昌也兩度舉行記者會，仍難杜外界悠悠之口。警政署長陳家欽日前呼籲陳嘉昌主動交出手機，協助釐清真相，讓人懷疑，高層間已出現信任危機，致內鬥傳言不斷。

警大43期的陳嘉昌，原訂7月中旬屆齡退休，因這次警紀風暴今天二度出面滅火，他表示，他2個月就要退休，與人無爭，只想把工作做好，保護自己的尊嚴與榮譽。安心退休。他沒回應警政署是否研擬拔他官，僅說會再與署長多溝通說明，其餘不再多說，未來北市警局仍會和警政署合作，把工作做好。

警政署晚間則發聲明，陳家欽強調，相信陳嘉昌和大多數同仁都是清白的，只要有利於澄清事實和化解質疑的做法，都支持與肯定。至於外界傳聞署長要撤換局長的説法，陳家欽嚴正表示，絕非事實，謠言止於智者，希望別再有內鬥的耳語。

(中時 )