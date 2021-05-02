女星小禎（胡盈禎）2019年和李進良離婚，女兒Emma由雙方共同監護，恢單後的小禎被拍到約會「壁紙小開」丁春霆，未料日前卻爆出兩人已經分手，主因是小禎顧慮Emma的感受，可今（2日）小馬（倪子鈞）在臉書曬出一票友人的大合照，小禎、丁春霆

小禎日前被週刊爆料考量女兒Emma的感受，怕正值叛逆期的她因此影響課業，因此決定等女兒成年再談戀愛，導致她和丁春霆的戀情不了了之，可當時她就直接在臉書發文否認稱：「誰說台灣沒有好的編劇？都在週刊裡啊！」

小馬曬和友人的大合照，小禎和丁春霆也同框。（圖／翻攝自臉書）

而小馬（倪子鈞）2日在臉書分享和一票友人的大合照，透露一行人在高雄聚會，照片裡，小禎和丁春霆就在其中，兩人分別穿著黑、白色上衣，對著鏡頭露出開心微笑，直接同框粉碎分手烏龍傳聞。

事實上，報導一出來時，小禎還表示每次看到自己的新聞報導時，都有種不熟悉的感覺，彷彿是在看別人的故事，語帶無奈地呼籲：「算了⋯這生態已病態，不要再浪費社會資源了，各位！because no one cares」。

(中時新聞網)