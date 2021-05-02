27歲大陸籍AV女優陳美惠今年1月在日本暗黑界出道，處女作「沒剃腋毛」、「大罵東北口音髒話」的情節受到外界關注，想不到才拍4個月就被10多年沒連絡的家人發現，母親傳訊息痛罵：「為什麼要給妳爸丟臉，我真的後悔生了妳」，對此「台灣第一女優」吳夢夢發文力挺，認為拍片不丟臉，丟臉的是長大還靠父母的人。

陳美惠4月底在推特驚訝發文：「我靠，怎麼全家人都知道我拍片子了」她表示十幾年沒往來的家人忽然傳訊息，原來拍攝A片的事情被家人發現了，母親氣到撂狠話：「你真會為我們老邢家丟人，你活著你自己的為什麼要給你爸丟臉？我真的後悔生了你！」陳美惠看完覺得很無奈，略帶哀傷的說：「10多年沒來往突然來電話就因為這件事情，我已經拍了沒法再回頭了，要恨就恨你們自己生下了我這樣的窩囊廢。」

陳美惠被媽媽罵丟全家人的臉。（圖／推特@陳美惠）

同為AV女優的吳夢夢看到陳美惠的發文，忍不住PO文力挺：「只能說女優這一行在華人社會，還是不被接受，那又怎樣？快樂最重要，生活是自己在過的，不是為別人而活的，即使是父母也一樣。」陳美惠認同這番言論，轉推到自己的頁面。

吳夢夢挺陳美惠。（圖／推特@吳夢夢）

「台灣第一女優」吳夢夢。（圖／推特@吳夢夢）

陳美惠出生於大陸吉林省，6歲和父母移居日本，根據台灣AV論壇《Play NO.1》表示，她和雙親處得不好，18歲離家出走自力更生，今年1月決定脫衣拍謎片，因「沒剃腋毛」、「大罵東北口音髒話」的情節爆紅，最近卻陷入面試6家片商都失敗的窘境，恐會沒戲可拍，只好上網公開兜售「原味」內衣褲賺生活費。

(中時新聞網)